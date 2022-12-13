Канада выделит более $50 млн на проекты по укреплению демократии

Джастин Трюдо рассказал о важности противостоять дезинформации.

Канадское правительство направит свыше 50 миллионов долларов на поддержку различных проектов по развитию и укреплению демократии. Соответствующее заявление в рамках видеообращения к участниками второго "Саммита за демократию" сделал местный премьер-министр Джастин Трюдо.

Сегодня мы объявляем о перечислении еще более $50 млн на проекты и инициативы по укреплению демократии во всем мире... важно противодействовать внешним угрозам демократии, в том числе дезинформации. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Напомним, что мероприятие проводилось виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи. Встреча длится два дня, начиная с 29 марта. Первая встреча в рамках формата была организована Вашингтоном в декабре 2022 года. Американские власти пригласили на нее представителей 110 государств и территорий. В этом перечне фигурировал китайский остров Тайвань, однако в нем не было властей КНР, а также России, Египта, Турции и ряда других государств.

Трюдо призвал Байдена бескомпромиссно противостоять авторитарным угрозам.

Фото и видео: YouTube / cpac