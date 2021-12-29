Камышовая улица получила современное освещение

На участке протяженностью более трех километров установлено 329 светодиодных фонарей.

В пятницу, 14 января, в пресс-службе Смольного рассказали, что в Приморском районе завершили модернизацию освещения Камышовой улицы.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что в Петербурге поэтапно реализуется программа модернизации наружного освещения.

Использование современных энергоэффективных технологий позволяет снизить эксплуатационные расходы и повысить качество освещения. губернатор

Всего на трех километрах установили 329 светодиодных фонарей. Освещение приближено к дневному и организовано с учетом интенсивного движения автомобилей и общественного транспорта. Контрастным световым потоком обозначили 15 пешеходных переходов, 8 из которых – нерегулируемые. Благодаря новому освещению потребление электроэнергии снизится почти в два раза.

Улицы, кварталы, парки Приморского района освещают 27 тысяч светильников, в том числе 11,5 тысяч светодиодных.

Фото: Piter.tv