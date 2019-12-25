Каменногорск продолжает благоустраиваться

Окончание работ планируется в августе 2021 года.

В Каменногорске проходит второй этап благоустройства городского парка. В рамках работ будут обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, малые формы в виде объемных фигур животных, спортивное оборудование и полоса препятствий. Также будут заменены два существующих мостика и высажены деревья. Окончание работ планируется в августе 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Работы проводит подрядная организация ООО "ИнвестСтройПроект". Это та же компания, которая выполнила первый этап благоустройства парка в 2020 году. Наталья Михайлова, глава администрации Каменногорского поселения

В рамках первого этапа была благоустроена общественная территория общей площадью 7300 м2.

В Выборге проверяют на безопасность детские площадки. По итогам проверки производится замена элементов крепления, подтяжка болтов, смазка подшипников движущихся деталей, окраска. Будут также сделаны выводы о возможности дальнейшего использования игровых и спортивных элементов или необходимости их ликвидации.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО