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Калининград ушел под воду из-за сильных ливней

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Из-за штормового ветра повалены десятки деревьев

 Накануне, 18 сентября, на Калининград обрушилась непогода. В городе и окрестностях наблюдался ураганный ветер и проливные дожди.

В результате разгула стихии под воду полностью ушли некоторые района города. Повалено около 3 десятков деревьев, покорежены автомобили, затоплены подвальные помещения, дороги и придомовые территории. 

Работники коммунальных служб незамедлительно бросились устранять последствия урагана. Коммунальщики откачивали воду, убирали поваленные деревья, очищали ливневые стоки.

В социальных сетях сообщества Калининграда пестрят сообщениями с видео и фотографиями с улиц города.

Фото и виде: ВК/Подслушано в Калининграде, Типичный Калининград, Новый Калининград

Теги: видео , калининград , новости регионов , погода , фото
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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