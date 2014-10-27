Калининград ушел под воду из-за сильных ливней

Из-за штормового ветра повалены десятки деревьев

Накануне, 18 сентября, на Калининград обрушилась непогода. В городе и окрестностях наблюдался ураганный ветер и проливные дожди.

В результате разгула стихии под воду полностью ушли некоторые района города. Повалено около 3 десятков деревьев, покорежены автомобили, затоплены подвальные помещения, дороги и придомовые территории.

Работники коммунальных служб незамедлительно бросились устранять последствия урагана. Коммунальщики откачивали воду, убирали поваленные деревья, очищали ливневые стоки.

В социальных сетях сообщества Калининграда пестрят сообщениями с видео и фотографиями с улиц города.

Фото и виде: ВК/Подслушано в Калининграде, Типичный Калининград, Новый Калининград