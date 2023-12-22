Какой автомобиль можно купить за 20 тысяч рублей

Редакция журнала 110KM.RU изучила актуальные предложения и выяснила, какой автомобиль можно купить в марте 2024 года за 20 тысяч рублей. У каждого из таких автомобилей за плечами тяжелая судьба, аварии и сотни тысяч пройденных километров.

Самым дешевым автомобилем, который продается целиком, а не только по запчастям, стала белая "Ока" из Челябинска. Машину 1997 года выпуска с заявленным пробегом 50 тысяч километров продают за 20 тысяч рублей.

Добавив 4 тысячи рублей, можно купить в Санкт-Петербурге Ford Escort 1982 года выпуска, который последние 23 года стоит в гараже без движения после ДТП. При этом машина полностью комплектная.

За 25 тысяч рублей в Тюменской области продают Lada 2105 на ходу. Машина сошла с конвейера в 2004 году и проехала, по словам продавца, 200 тысяч километров.

В Иркутской области за те же 25 тысяч рублей продается "Чертолет" – вазовская "копейка" 1981 года выпуска с заявленным пробегом 100 тысяч километров.

Чуть более дорогим вариантом можно считать вазовскую "шестерку" 1993 года выпуска. Машину продают в Петербурге за 27 тысяч рублей. Автомобиль на ходу, не гниет, полы переварены, мотор работает хорошо.

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