Эксперты рассказали, какими будут квартиры будущего в Петербурге

Через 10-20 лет появятся "умные" квартиры-офисы за городом и крохотные студии-трансформеры.

С развитием науки и техники уровень жизнь людей вырос в разы. Уже сегодня дома многих наполнены "умными" гаджетами: роботами-пылесосами, говорящими колонками и пр. По мнению специалистов, через 10-20 лет появятся новые тренды, которые захлестнут рынок недвижимости с невероятной скоростью.

Сейчас элементы умного дома внедряются постепенно. Я думаю, что через 10 лет это будет просто стандартом. Отметил генеральный директор компании "Интекон" Игорь Лучков в беседе с "ДП"

В компании "Старт девелопмент" заявили, что уже строят "умный город", где будут применены сквозные технологии управления инфраструктурой. Они позволят экономить время, ресурсы и деньги на уровне отдельных домохозяйств и на общегородском уровне.

Влияние на рынок недвижимости также окажет новый формат удаленной работы. Специалисты считают, что через 10 лет люди не будут сидеть перед мониторами на видеоконференциях. Технологии шагнут настолько вперед, что будет создан эффект полного присутствия в офисе, хотя физически работник останется дома.

Если каждый день ездить на работу больше не надо, то появится стимул развития загородного жилья с полноценной инфраструктурой, считают эксперты. Появятся "умные" квартиры-офисы за городом в окружении зелени и общественных пространств, а также крохотные студии-трансформеры.

Ранее мы писали, что квартиры в декабре могут подорожать до 5%.

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