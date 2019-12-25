Какие цветы подарить девушке – как выбрать лучший букет в подарок для женщины

Английская писательница Айрис Мердок как-то сказала: "Жители планеты, где нет цветов, решили бы, что на Земле, где цветы на каждом шагу, мы, наверное, с ума сходим от радости". И правда — цветы не только украшают нашу жизнь, окружая повсюду: от принтов на одежде и узоров на обоях до парфюмерии и произведений искусства. Они также передают самые сложные и сильные чувства без единого слова. Именно тем, кто дорог нашему сердцу, всегда хочется подарить букет.

В этой статье мы расскажем почему любовь тысячелетиями ассоциируется с цветами и как правильно их выбрать.

Особенности выбора букета в подарок избраннице

При выборе композиции важно учесть буквально всё: размер, форму, цветовую гамму, аромат и вид цветов, ведь из этого складывается настроение, которое и сообщит получателю о ваших чувствах. Чаще всего это легко определить самостоятельно, всего лишь взглянув на букет, но в некоторых случаях наше субъективное впечатление может не совпасть с мнением получателя. Не спешите отчаиваться: на этот случай есть универсальные правила, которые помогут сформулировать правильное послание.

Значение количества цветков в букете

Эта шпаргалка относится к монобукетам — то есть композициям, собранным только из одного вида цветов. В составных букетах считать цветы не принято, и запрет на чётное количество здесь не работает.

- Один цветок — несёт короткое и ёмкое послание. Если речь идёт о красной розе, то это прямое признание в любви, в остальных случаях милый комплимент для поднятия настроения;

- Семь цветов — приятный жест, который говорит о симпатии. Это знак уважения и дружбы, который также подойдёт для небольшого поздравления;

- Девять цветов — хорошее начало для романтических отношений и поздравления. Букет говорит: "Я восхищаюсь тобой";

- Одиннадцать растений — знак верности. Хороший выбор для супруги или супруга;

- Пятнадцать цветов желают близкому человеку счастья;

- 25 цветов принято дарить на юбилеи. Они также означают постоянство, уважение и благополучие;

- Букет из пятидесяти стеблей говорит о больших достижениях или глубокой верной любви;

- 101 цветок идеален для помолвки, предложения руки и сердца или признания в сильных чувствах.

Выбираем композицию: как правильно это сделать

На нашей планете растут тысячи прекрасных цветов, но в этом многообразии слишком легко потеряться. К счастью, несколько тысяч лет назад восточные мудрецы придумали цветочный этикет и прочно связали его с языком цветов, который закрепил за каждым бутоном особое послание.

Прежде всего определите цель: для романтических посланий выбирайте нежные оттенки и легкие букеты, для признания в любви — алую гамму, для поздравлений — жёлтые и оранжевые. Универсальным выбором будут белые или разноцветные букеты.

Обратите внимание на упаковку. Например, композиции в шляпных коробках выглядят более нарядно и формально, а корзина всегда добавит подарку статусности.

Не менее важен аромат. Он уместен для подарков близким людям, но в официальных поздравлениях лучше выбирать букеты без запаха, чтобы избежать аллергии и остаться в рамках этикета.

Крупные букеты уместны для людей в возрасте, начальников или супругов. В остальных случаях лучше остановиться на средних или небольших композициях.

Какие цветы можно подарить девушке: самые распространенные

Если вы ещё не знаете её любимые цветы, то выбор букета может поставить в затруднительное положение. Это неудивительно: современный мир предлагает великое множество сортов и экзотических вариантов. Поэтому наши флористы подготовили список универсальных цветов, которые нравятся большинству девушек.

Роза

По праву считается королевой мира цветов. Это универсальный подарок, в котором важно учесть цвет и количество стеблей в букете. Так, белые можно дарить любому получателю, розовые — сестрам и возлюбленным, красные — любимым, а жёлтые — друзьям.

Тюльпан

Прекрасные весенние цветы, которые будут уместны всегда. Поздравление с Днём рождения, признание в любви или просто комплимент — тюльпаны хороши для каждого повода.

Ромашка

Нежные полевые цветочки, которые подчеркнут трогательность ваших чувств. Можно дарить как в монобукете, так и в дополнение к другим растениям.

Лилия

Красивые и очень женственные цветы. Особенно хорошо подойдут для супруг и матерей, поскольку говорят о верности, глубине чувств, утончённости и постоянстве.

Гербера

Веселые и игривые герберы символизируют радость и дружбу. Прекрасны для первого свидания, именин и в качестве приятного комплимента.

Ирис

Цветок считается мужским, но отлично смотрится в любых весенних букетах. Воплощает силу духа, смелость и стойкость.

Ландыш

Нежные и благоухающие ландыши — это трогательный и символичный подарок для дорогого сердцу человека.

Мак

Прекрасный и трепетный цветок, который символизирует добрые перемены в жизни и новые начинания.

Пион

В Китае пионы почитали так же высоко, как самого Императора. Это поистине королевский талисман счастья, богатства, любви и процветания.

Ранункулюс

Сложно поверить, что этот пышный и невероятно прекрасный цветок — близкий родственник обычного лютика. Символизирует нежность, власть и могущество.

Эустома

Очень романтичное растение, напоминающее деликатную розу. Прекрасно подойдёт для свидания и любовного послания.

Незабудка

"Не забудь меня", — говорит этот цветок. Пожалуй, его не встретишь в букетах, но если вам посчастливиться найти незабудку в природе, она станет очень символичным подарком для самого особенного человека.

Сирень

Ароматная и бесконечно прекрасная сирень — это подарок для самого начала отношений, первых чувств и зарождающейся любви.

Какие цветы дарят девушкам и женщинам по знаку Зодиака

Хороший астролог обязательно скажет, что важен не только солнечный знак — то есть тот, к которому мы себя относим — но и положения других планет в гороскопе. Однако именно солнце больше всего говорит о личности человека, что очень поможет правильно выбрать букет, если мы ещё не знаем любимые цветы девушки. Кроме того, у каждого знака есть свои цветы, которые "заряжают" его позитивной и созидательной энергией.

Овен

Это огненный и деятельный знак, которого воодушевляют победы и перспективы. Такие девушки обладают острым ощущением справедливости, всегда придут на помощь и, несомненно, любят всё яркое. Их внутренняя сила и неукротимое желание покорять новые вершины не может не вызывать восхищения. Для них великолепно подойдут цветы тёплых оттенков: бордовые, оранжевые, жёлтые и красные. Мы рекомендуем альстромерии, розы, тюльпаны и лилии (особенно тигровые).

Какие цветы лучше подарить девушке-тельцу

Телец — самый женственный из всех знаков. Это хозяйственные, мягкие и спокойные девушки, способные создать уют и ощущение домашнего очага даже в палатке. Рядом с ними можно по-настоящему расслабиться, насладиться простыми радостями жизни и почувствовать искреннюю заботу. Лучшим подарком для них станет букет пастельных оттенков с крупными бутонами, который украсит дом и наполнит его сладким ароматом. Присмотритесь к гортензиям, орхидее, белым и кремовым розам, пионам.

Близнецы

Лёгкие, общительные и любознательные, близнецы буквально расцветают рядом с друзьями и любимыми, обожают узнавать новое и путешествовать. Это мастера коммуникации, с которыми легко беседовать буквально на любую тему. Они всегда знают где открылась новая кофейня или проходит выставка современного искусства. Как подвижному воздушному знаку им подходят цветы с небольшими бутонами прохладных освежающих оттенков: голубых, бирюзовых, синих и фиолетовых. Идеально подойдёт дельфиниум, эустома, сирень.

Раки

В сердцах уютных, домашних и бесконечно заботливых раков всегда есть тепло для каждого, кто в этом нуждается. Это трогательные и немного ранимые люди, которые выше всего на свете ценят семью, дом и близких людей. У них вы всегда найдёте понимание, поддержку и вдохновение. Такие девушки — великолепные матери и самые преданные возлюбленные, их так и хочется окружить нежностью, ведь именно они наполняют наш мир любовью. Поэтому для них мы выбираем такие же деликатные полевые цветы: ромашки, незабудки, ландыши и ранункулюсы. Кстати, именно этот знак оценит не только срезанные цветы, но и горшечные.

Львы

Представителя этого знака можно заметить по гордой осанке и щедрому, солнечному характеру. Они обожают роскошь, восхищенные взгляды, комплименты и способны согреть всех вокруг своим сиянием. Мало кто знает, но Львы известны не только выдающимися лидерскими качествами, но и великолепно ладят с детьми. Побалуйте их роскошным букетом роз, пионов, ранункулюсов или подсолнухов, и они будут на седьмом небе от счастья.

Девы

Немного строгие и серьезные, но восхитительно утончённые Девы любят порядок во всём. Кажется, что на таких дисциплинированных и ответственных девушках и держится этот мир. В их домах всегда порядок, на столе — здоровая и правильная еда. Они отлично разбираются в медицине, составляют самые продуманные планы и всегда готовы к любым неожиданностям. Кстати, ключ к их сердцам спрятан в аккуратных и геометрически правильных букетах с герберами, розами, хризантемами и гвоздиками.

Весы

Эти женщины — настоящие богини. Они способны увидеть красоту во всём, головокружительно романтичны, прекрасно разбираются в искусстве, музыке и поэзии. Их движения всегда плавные, голос мягкий и певучий, а образ остаётся изысканным даже в условиях строгого дресс-кода. Выбирая место для идеального свидания с весами, отдайте предпочтения музеям, кофейням на крыше или пикнику в живописном месте. Вашим главным оружием станут красивые ухаживания и пышные букеты из нежных цветов: роз, лизиантусов, ранункулюсов и ароматной сирени.

Скорпионы

Устоять перед чарами такой девушки практически невозможно. Они обладают глубоким, гипнотическим взглядом, в котором так и светятся озорные искорки. Их притягательность часто называют магической, и не случайно — именно этот знак всегда ассоциировался с тайной, мистикой и магией. Природная проницательность позволяет им сразу "раскусить" человека и понять его истинные намерения. Это сильные люди с крепким внутренним стержнем, которые умеют глубоко и страстно любить. Если вам посчастливилось завязать роман с такой красавицей, выразите ей восхищение букетом из тёмных и ароматных цветов. Лучше всего подойдут алые розы, бордовые пионы, лунные гвоздики и антуриум.

Стрельцы

Рядом с девушкой-стрельцом никогда не бывает скучно! Их неукротимая жажда приключений и новых знаний просто не позволяет оставаться на месте. Они рождены для путешествий, исследования новых культур и постоянного развития. С ней можно смело пойти в пеший горный поход, отправиться на гондоле по каналам Венеции, съездить на выходных в соседний город, посетить лекцию Стивена Хокинга и обсудить все немецкие школы философии. Это мудрый и духовно богатый знак, которому отлично удаётся делиться знаниями с окружающими, обучать и преподавать. Для них мы рекомендуем смелые и яркие букеты, под стать характеру: альстромерии, герберы и ирисы.

Как выбрать цветы для девушки-козерога

Такие девушки могут показаться несколько приземлёнными и слишком сосредоточенными на материальном, но их внутренняя сила и целеустремлённость обязательно вызовут уважение. Представьте, сколько усилий они вложили в каждое из своих замечательных достижений, и вы поймёте, насколько это трудолюбивые красавицы. Им чужды капризы и излишняя сентиментальность, но даже они расцветут при виде по-настоящему красивого букета. Композиция должна быть дорогой, лаконичный и классической, но её восторг стоит любых стараний! Хорошим выбором будут стойкие цветы: розы, хризантемы, гвоздики, а также букеты в шляпных коробках. Если дома у возлюбленной есть комнатные цветы, можно подарить спатифиллум, антуриум или амариллис.

Водолеи

Представители этого знака буквально пропитаны духом авантюризма. Они обожают всё новое и современное. Рутина навевает на них скуку, поэтому именно в их квартирах можно найти интересные гаджеты вроде робота-пылесоса, автоматического мойщика окон или целой системы умного дома. Они полны сюрпризов и постоянно пробуют новые хобби. Водолеям чужды условности и ограничения вроде дресс-кода или офисной работы со строгим графиком. Не сомневайтесь: эти девушки обязательно оценят букеты из необычных или редких цветов вроде маков, калл, фрезии или анемонов. Кроме того, они обрадуются креативным композициям из фруктов, закусок или сладостей.

Рыбы

Мечтательные и очень чувствительные рыбы словно пришли к нам из другого, сказочного мира. Это добрые и чуткие девушки, которые преисполнены сочувствия и любви ко всему живому. Больше всего им подходят нежные композиции из кружевных цветов с тонким ароматом: эустом, пионов, гвоздик светлых оттенков, кустовых роз и ранункулюсов.

Цветы в подарок женщине: кому и что дарить?

Цветы — это универсальный способ выражения чувств без слов. Они могут рассказать о любви, благодарности, нежности, заботе, первых ростках влюблённости и даже выразить сочувствие. Чтобы правильно передать послание с помощью букета, на Востоке много тысяч лет назад придумали язык цветов, который остаётся с нами до сих пор.

Для девушки, с которой у тебя серьезные отношения

Лучше всего о серьёзных отношениях говорят стойкие цветы с крепким стеблем — это своеобразная метафора, которую разгадает каждое любящее сердце:

- Эквадорские розы — цвет зависит только от её предпочтений. Сам букет, даже если в нём совсем немного бутонов, будет выглядеть крупным и солидным, а также простоит не меньше полутора недель;

- Орхидеи — это цветы, которые символизируют глубокую любовь и подчеркивают ценность женщины;

- Ранункулюс — достаточно редкие и дорогие цветы, которыми стоит побаловать самую дорогую женщину в мире;

- Лилии — символизируют верность и преданность партнёру.

Для девушки, которая тебе нравится

Отдайте предпочтения романтичным цветам, которые способны впечатлить с первого взгляда. Девушка обязательно оценит этот жест, и поймёт, что у вас есть чувства. Лучше всего подойдут пионы, сирень, гортензия или розы. Избегайте тяжеловесных букетов и хризантем — это, всё-таки, возрастной цветок.

Для подруги, коллеги и для первого свидания

Отличным выбором станут недорогие и лёгкие букеты, которые сделают изящный комплимент и не смутят девушку. Цветочный этикет рекомендует преподнести герберы, ромашки, кустовые розы, тюльпаны или подсолнухи.

Цветы для мамы

Мамы достойны всего самого лучшего, ведь именно они привели нас в этот мир и наполнили его любовью и заботой. Для них выбирайте крупные композиции, особенно хорошо подойдут те, что в корзинках. Традиционными цветами для матерей считаются хризантемы, гвоздики, орхидеи и лилии.

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