Сносить нельзя оставить: как в Петербурге проходит инвентаризация гаражей

В Василеостровском районе представители власти обсудили с владельцами гаражей инвентаризацию объектов.

В Петербурге проводят инвентаризацию гаражей и голубятен. Всего по подсчетам геоинформационной системы в городе находится 7800 гаражей. Из них почти половина не оформлена должным образом: в собственности значится гараж, а не земля.

Администрации районов и комитет имущественных отношений намерены навести порядок в этой области. В Василеостровском районе представители власти обсудили проблему с владельцами. Здесь статистика сохраняется: из 1500 собственников юридически верно оформлены только 700.

Администрация производит работу по выявлению и постановке на учет и в базу РГИС сооружений и договорных отношений. На данный момент все, кто имеет отношение к гаражному кооперативу, оповещены. К сожалению, статистика удручающая – только 21 собственник появились и установили отношения с администрацией. Виталий Мартыненко, замглавы администрации Василеостровского района

Только 4 из 25 гаражей во дворе на Кораблестроителей, 37 имеют договор аренды. Собственники заявили, что об инвентаризации узнали из объявления на гараже.

В один прекрасный день мы подходим к гаражу, висит бумажка, что мы должны снести этот гараж. Нам дали срок три недели, если мы за это время не снесем, они пригонят технику, снесут его сами, а нам выставят счет за этот снос. Ольга, владелец гаража

Владельцам предложили собрать все имеющиеся документы и доказать администрации свое право на гараж. По итогам инвентаризации будут приняты решения о сносе незаконных гаражей. Инвентаризация гаражей завершится в конце октября.

Фото и видео: Piter.TV