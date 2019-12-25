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Как удалить персональную информацию из интернета
Сегодня, 12:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Как удалить персональную информацию из интернета

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Персональными данными людей охотно пользуются мошенники.

Проходя множество регистраций и прочих манипуляций в интернете появляются и остаются персональные данные пользователей. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал, как их удалить из интернета.

Персональными данными людей охотно пользуются мошенники. Для того, что защитить телефон и себя необходимо использовать антивирус. Также следует придумать сложный пароль.

Также свои данные можно полностью удалить из сети. Для этого нужно обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Консультация юристов бесплатна.

Фото: pxhere

Теги: интернет, персональные данные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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