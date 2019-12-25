Как удалить персональную информацию из интернета

Персональными данными людей охотно пользуются мошенники.

Проходя множество регистраций и прочих манипуляций в интернете появляются и остаются персональные данные пользователей. Телеканал "Санкт-Петербург" рассказал, как их удалить из интернета.

Персональными данными людей охотно пользуются мошенники. Для того, что защитить телефон и себя необходимо использовать антивирус. Также следует придумать сложный пароль.

Также свои данные можно полностью удалить из сети. Для этого нужно обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде. Консультация юристов бесплатна.

Фото: pxhere