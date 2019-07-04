Как проходят работы на Смоляном мысе: дневник благоустройства

Мы продолжаем следить за масштабной реконструкцией Смоляного мыса и рассказывать вам о ходе работ.

Канал Piter.TV еженедельно публикует видеоотчеты о продвижении работ по благоуйстроству Смоляного мыса. Сегодня, 4 июля, наша редакция провела очередную аэросъемку.

На сегодняшний день территория берега расчищена в необходимом объеме. Строители и техника работают на месте ежедневно. В данный момент продолжаются работы по формированию и укреплению береговой линии.

Напомним, акцентом проекта по благоустройству мыса является сохранение естественной береговой линии и одновременное обогащение территории функционалом, таким как строительство первой в Выборге велосипедной дорожки, которую в зимний период планируется использовать как лыжную трассу; реконструкция и расширение проезжей части, организация автомобильной парковки, пешеходной зоны, строительство детской площадки и спортивных объектов, зон отдыха, видовых точек, оборудование пляжа и установка уличных фонарей.

Реализацию проекта комплексного благоустройства зоны отдыха планируется завершить к 22 ноября текущего года.

Фото, видео: Piter.TV