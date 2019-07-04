Как проходят работы на Смоляном мысе: дневник благоустройства

Канал Piter.TV еженедельно публикует видеоотчеты о продвижении работ по благоуйстроству Смоляного мыса. Сегодня, 4 июля, наша редакция провела очередную аэросъемку.
На сегодняшний день территория берега расчищена в необходимом объеме. Строители и техника работают на месте ежедневно. В данный момент продолжаются работы по формированию и укреплению береговой линии.
Напомним, акцентом проекта по благоустройству мыса является сохранение естественной береговой линии и одновременное обогащение территории функционалом, таким как строительство первой в Выборге велосипедной дорожки, которую в зимний период планируется использовать как лыжную трассу; реконструкция и расширение проезжей части, организация автомобильной парковки, пешеходной зоны, строительство детской площадки и спортивных объектов, зон отдыха, видовых точек, оборудование пляжа и установка уличных фонарей.
Реализацию проекта комплексного благоустройства зоны отдыха планируется завершить к 22 ноября текущего года.
Фото, видео: Piter.TV
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