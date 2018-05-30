Как безопасно перевезти рассаду на дачу: советы для майских поездок

Оптимальный вариант — перевозить растения в салоне.

С наступлением майских праздников многие дачники задумываются о перевозке рассады на участок. Чтобы сохранить растения в хорошем состоянии и обеспечить им быстрое приживление, важно правильно организовать транспортировку даже на короткие расстояния. Как это сделать, рассказал портал 110km.ru.

Заранее подготовьте рассаду

За 1–2 дня до поездки необходимо полить рассаду, чтобы земля в контейнерах оставалась влажной, но не переувлажнённой. Это защитит корни от пересыхания и механических повреждений. За неделю до перевозки растения желательно начать закаливать: выносите их на балкон или лоджию, чтобы они адаптировались к более прохладному воздуху и ветру.

Выбор упаковки — важный этап

Подходящими для транспортировки считаются пластиковые ящики, лотки из-под фруктов или специальные контейнеры для растений. Они помогут защитить рассаду от сквозняков и ударов. Не стоит ставить ящики друг на друга — безопаснее размещать их в один уровень. Если пространство ограничено, можно использовать картонные перегородки между ярусами.

Где лучше разместить рассаду в машине

Оптимальный вариант — перевозить растения в салоне: на заднем сиденье или на полу между креслами. Так проще контролировать температуру и избежать переохлаждения. В багажнике лучше размещать только крупные ящики. Чтобы создать внутри защитную среду, сверху можно накрыть рассаду агроволокном — оно поможет удержать тепло.

Не забывайте о фиксации

Контейнеры не должны свободно перемещаться по салону — при резких поворотах и торможениях они могут упасть или сдвинуться. Используйте ремни безопасности или устанавливайте ящики плотно, чтобы избежать смещения. Следите, чтобы растения оставались в вертикальном положении — это важно для сохранности корней.

Температура и вентиляция

Во время поездки поддерживайте в салоне температуру от +12 до +18 °C. Не рекомендуется надолго оставлять машину на солнце с заглушённым двигателем — в салоне быстро накапливается жар, и рассада может перегреться. По возможности включайте кондиционер или регулярно проветривайте салон.

Дополнительные советы

Маркировка ящиков поможет сэкономить время при высадке. Особенно это важно, если вы перевозите разные культуры. Томаты и перцы лучше защищать от сквозняков, огурцы — от холода, капуста менее чувствительна, но также нуждается в аккуратной упаковке.

После прибытия на дачу можно использовать стимулятор роста, добавив его в воду при первом поливе. Это ускорит адаптацию рассады к новому месту.

Правильная подготовка к поездке поможет сохранить рассаду здоровой и обеспечит успешное начало нового дачного сезона.

Фото: unsplash (Zoe Richardson)