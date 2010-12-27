Как этой зимой будут убирать Петербург

Смольный проанализировал прошлогодние жалобы жителей.

Смольный проанализировал прошлогодние жалобы жителей Петербурга и разработал план действий для нынешней зимы. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Акцент сделают на очистку крыш, тротуаров и придомовых территорий. На уборку 13 500 петербургских крыш выделят 500 кровельщиков. Если снега выпадет слишком много, то к работам привлекут еще 1000 сотрудников.

При сильных снегопадах в Петербурге планируют частично перекрывать улицы. Автомобили, которые мешают уборке снежного покрова будут перевозить на очищенные территории с помощью эвакуаторов. Также специалисты будут использовать песко-соляную смесь как превентивную меру, то есть посыпать асфальт до образования гололёда. На улицах города будут работать 7000 дворников и 1700 единиц техники. Зимой начнут работать 11 снегоплавильных пунктов и семь стационарных снегоприёмных пунктов.

"Водоканал": сброс снега в канализацию может вызвать засор.

Фото: piter.tv