Невский районный суд привлёк к административной ответственности предпринимателя.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что кафе на Тельмана закрыли на две недели из-за работы в карантин. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

При этом владелец кафе вою вину не признал. Он заявил, что во время ограничительных мер его заведение работало исключительно "на вынос". Отмечается, что соответствующие таблички были размещены на дверях кафе. Также в заведение убраны столы и стулья.

Мужчина утверждает, что его подставили конкуренты. Якобы в заведение пришли два человека, которые заказали с собой еду, а после стали есть её прямо в кафе. При этом персонал настаивал, чтобы прожорливые клиенты покинули помещение. Однако те отказались уходить, а спустя пару минут в кафе зашли полицейские.

В итоге суд привлек владельца к административной ответственности и закрыл кафе на 14 дней.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге спрос на жилье упал в два раза.

Фото:Piter.TV