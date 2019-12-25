По сравнению с прошлым годом, в городе закрылось вдвое меньше заведений общепита.

Ресторанный бизнес постепенно начал выходить из кризиса. В этом году в Петербурге появилось 269 новых кафе и ресторанов. Об этом свидетельствуют данные компании Knight Frank St Petersburg.

По сравнению с 2020 годом, в городе закрылось вдвое меньше заведений общепита. Этому поспособствовало увеличение туристического потока, особенно в летний сезон.

Так, в этом году пришлось прекратить свою деятельность 205 ресторанам и кафе. В 2020 году в Петербурге закрылось 387 заведений общественного питания. Впрочем, до уровня допандемийного 2019 года ресторанной отрасли пока далеко.

Ранее мы писали, что рынок стрит-ретейла в Петербурге постепенно восстанавливается после спада.

Фото: pexels.com