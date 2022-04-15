Глава Чечни рассказал о гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как жителям Донбасса раздают пятитысячные купюры. Соответствующий ролик появился в собственном аккаунте российского чиновника в Telegram-канале. Он выложил пост с роликом, на котором чеченские бойцы раздают гражданам региона денежные средства от общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Эксперт подчеркнул, что также жители Донбасса получают и продуктовую помощь.

Рамзан Ахматович нас прислал сюда, чтобы мы помогали людям. Мы против нацистов, этих подлых шакалов. Аслан Хизриев, командир ОМОН "Ахмат-Крепость" управления Росгвардии по Чечне

На размещенных в социальных сетях кадрах жители региона благодарят солдат за помощь, а также за "человечность и доброту".

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Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95