Из сдавшихся около 300- раненых, а 90 человек не могут самостоятельно перемещаться.

Свыше тысячи морских пехотинцев украинских силовиков сдались в плен в Мариуполе. Об этом рассказал военный корреспондент с телеканала ВГТРК Александр Сладков. Журналист поделился информацией с подписчиками в собственном Telegram-канале. Известно, что силовики из МВД и МГБ Донецкой народной республики приняли тех, кто решил сложить оружие.

Представитель СМИ уточнил, что среди сдавшихся находится около 300 человек раненых, а еще 90 из них не способны передвигаться самостоятельно. Здоровых военнослужащих может быть свыше 800 человек.

Если все завершится по плану, оборона, устроенная ВСУ на Металлургическом комбинате им Ильича падет. Это результат общей работы силовиков и спецслужб в Мариуполе. заявление журналиста Сладкова

Напомним, что Следственный комитет России днем ранее распространил видео допроса заместителя командира 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Подполковник Ростислав Ломтев рассказал следователям о том, что командование подразделения приняло решение сложить оружие во избежание напрасных жертв среди своих подчиненных.

Кадыров опубликовал видео боев на заводе "Азовсталь".

Фото и видео: Telegram / Сладков+