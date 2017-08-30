Кадыров объяснил, за какой "Ахмат" болел Полтавченко

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что незнающие люди зря обвинили губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в том, что он болеет за чеченский, а не петербургский футбольный клуб.

Рамзан Кадыров объяснил, о каком "Ахмате" кричал Полтавченко на видео, которое выложил президент грозненского футбольного клуба Магомед Даудов. На записи губернатор Птеребурга вместе с другими людими за столом скандировал: "Ахмат-Сила". Главу Северной стоилцы сразу же обвинили в том, что он предал "Зенит". Ведь видео появилось в сети накануне встречи клубов из Грозного и Петербурга.

"Поясняю тем, кто не знает, что лозунг "Ахмат-Сила" появился задолго до того, как нашей команде дали это имя! "Ахмат" - общее название социального, экономического, политического, молодёжного и спортивного движения", - написал Кадыров в своем Instagrame.

В подтверждение своих слов он прикрепил видео, на котором разные люди повторяют этот лозунг. Глава Чеченской республики заметил, что ролик неправильно восприняли «националистические группы», которые скрывают среди болельщиков футбола.

Кадыров напомнил о тесной связи Северной столицы и Грозного. В последнем есть Ленинградская и Санкт-Петербургская улицы, а в Петербурге именем первого президента Чечни назвали мост.

Видео: Instagram / lord_095, kadyrov_95