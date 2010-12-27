Максим Кац планирует перенести московский опыт выборов в Петербург

В понедельник, 11 сентября на пресс-конференции по итогам выборов оппозиционер и лидер "Городских проектов" Максим Кац заявил, о плане переноса опыта московских муниципальных выборов в Северную столицу.

Как сообщает "Фонтанка", 11 сентября на пресс-конференции по итогам выборов оппозиционер и лидер "Городских проектов" Максим Кац заявил, что "Объединенные демократы" собираются перенести опыт московских муниципальных выборов в Петербург.



По словам политика, готовиться к петербургскому проекту нужно уже сейчас, так как прошлые выборы оказались "непотребными". Оппозиционер сообщил, что планируется создание карты для регистрации, а также выдвижение своих кандидатов, подчеркнув, что в Северной столице сильна партия "Яблоко".



Отметим, что муниципальные выборы в Петербурге пройдут в 2019 году.



Московские выборы ознаменовались выдвижением около тысячи независимых депутатов от команды Дмитрия Гудкова и Максима Каца "Объединенные демократы", 266 из которых получили места в муниципальных собраниях столицы.



По словам Гудкова, даже несмотря на невысокую явку на выборы оппозиция смогла сформировать серьёзную политическую силу.