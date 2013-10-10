Кабулов заявил, что у талибов* пока нет единой идеологии управления Афганистаном

Российский дипломат напомнил о внутренних проблемах политической власти страны Ближнего Востока.

Директор второго департамента по Азии от российского внешнеполитического ведомства, специальный представитель российского лидера по вопросам Афганистану Замир Кабулов заявил, что у талибов пока нет единой идеологии управления страной Ближнего Востока. Дипломат заметил, что Москва слышит часто разнонаправленные заявления от членов талибского руководства.

Это индикатор того, что нет еще одной консолидированной идеологии в политике у этого режима, а без этого очень трудно быть твердой, сильной и влиятельной властью. Замир Кабулов, дипломат

Дипломат привел в пример ситуации, по которым возникают разногласия. Замир Кабулов напомнил о необходимости обучения в Афганистане девочек в школах. Он призвал "Талибан" заниматься внутренней консолидацией своей позиции по вопросу обучения женщин. При этом дипломат напомнил, что на территории страны на текущий момент нет военного противовеса действующим властям со стороны оппозиции.

Путин: США должны взять обязательства по реконструкции в Афганистане.

"Талибан", талибы - запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация.

Фото и видео: пресс-центр МИА "Россия сегодня"