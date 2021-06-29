Кабмин выделил свыше 500 млн рублей на модернизацию курорта "Шерегеш"

Российское правительство выделило свыше 500 млн рублей на модернизацию курорта "Шерегеш". Об этом на заседании кабинета министров коллегам сообщил Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что им подписано распоряжение по объекту в Кемеровской области. Средства пойдут на реконструкцию и строительство инфраструктуры спортивно-туристического курорта.
Это одно из мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса, которая была утверждена по поручению президента. Это позволит обеспечить комфортные условия для людей, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создать новые рабочие места, в том числе в смежных отраслях экономики.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Чиновник рассказал, что реализация программы по "Шерегешу" рассчитана на четыре года. Модернизация курорта позволит улучшить условия для пребывания отдыхающих, а также создаст новые рабочие места. Ранее проект подробно обсуждался во время рабочей поездки Мишустина на Кузбасс. По мнению премьера, в регионе существует большой туристический потенциал, который сейчас недостаточно развит.
Кабмин выделит около 30 млрд руб. на ремонт дорог почти во всех регионах.
Видео: YouTube / TASS
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