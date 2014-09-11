Кабмин подготовил поправки, повышающие оперативное взыскание алиментов в полном объеме

Михаил Мишустин рассказал об изменениях в УК РФ и КоАП.

Кабмин России подготовил поправки, повышающие оперативное взыскание алиментов в полном объеме. Об этом на правительственном совещании 27 мая коллегам заявил Михаил Мишустин. Изменения, внесенные чиновниками в законодательство, не позволят нарушителям уходить от ответственности и оставлять детей без материальной поддержки.

Зачастую обязательства по выплате алиментов считаются выполненными, если перечислена даже незначительная сумма, несоизмеримая с назначенной судом. В результате дети или нетрудоспособные родители, которые должны были получать помощь в полном объеме, оставались без поддержки. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Нововведения коснутся Уголовного кодекса РФ, а также КоАПа. Кабмин уточнил ответственность за уклонение или неполную оплату алиментов. Правки внесены в соответствии с поручением Владимира Путина. Мишустин призвал надзорные органы обеспечить безусловное исполнение судебных постановлений по вопросу алиментов. Правки позволят инстанциям выносить однозначные решения и повысят оперативность процесса взыскания алиментов с неплательщика.

В России может появиться реестр должников по алиментам.

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