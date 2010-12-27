К редакции "Новой газеты" подбросили клетки с овцами

На животных надели жилеты с надписью "Пресса" и "Новая газета".

К зданию редакции "Новой газеты" принесли клетки с живыми овцами. Об этом сообщила на пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

На животных надели жилеты с надписью "Пресса" и "Новая газета". Пока не установлено, кто привез клетки.

В октябре к редакции "Новой газеты" подбросили корзину с отрезанной головой барана и похоронный венок. Произошедшее расценили, как угрозы в адрес журналиста Дениса Короткова. Этот журналист известен материалами про наемников из частных военных компаний в Сирии, а также статьей про уязвимость на сайте Минобороны.

Фото: пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.