Причиной стал репортаж одного из журналистов.

К редакции "Дождя" ночью приехала полиция из-за материала о голосовании. Об этом сообщил телеграм-канал редакции.

Известно, что в 00:30 ночи сотрудники приехали к журналисту Антону Баеву и потребовали показать паспорт. Они переписали данные документа и попросили корреспондента проехать с ними. К общению подключился юрист "Дождя". В итоге Баева опросили на месте.

Редакция предполагает, что причиной мог стать репортаж Баева о том, что москвичам предлагают зарегистрироваться на сайте mos.ru и проголосовать за онлайн проголосовать за поправки. Каждая регистрация стоила 75 рублей, а голос — 50. Баев встретился с организаторами и получил на руки 25 сим-карт. Всё это попало в репортаж.

Позже в полиции рассказали, что в полицию обратился неизвестный и сообщил о преступлении по статье о воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Уголовное дело пока не возбудили. У Антона Баева нет никакого процессуального статуса.

Ранее в Петербурге задержали банду, заработавшую почти 10 млн рублей на незаконном обналичивании денег.