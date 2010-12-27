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Поджигатель кватриры на Карташихина сделал это из-за ревности
Сегодня, 8:51
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lesjasap
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Поджигатель кватриры на Карташихина сделал это из-за ревности

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Полиция нашла поджигателя квартиры, в которой погибли двое петербуржцев.

Правоохранительные органы поймали подозреваемого в поджоге квартиры на Васильевском острове. Напомним, что в огне погибло двое человек.
 
По информации от следствия, неизвестный преступник разбил окно квартиры на первом этаже дома номер 13 по улице Карташихина. После этого он поджег край занавески, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент произошел около пяти часов утра 4 февраля. 
 
По подозрению в данном преступлении задержан 39-летний местный житель. Выяснилось, что он являлся сожителем погибшей в огне петербурженки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за убийство.
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Теги: василеостровский район , занавеска , пожар , улица карташихина
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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