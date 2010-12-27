В Васильевском районе в пожаре погибли два человека

С возгоранием боролись 15 пожарных и 4 спецмашины.

Утром 4 февраля в Петербурге пожарные боролись с огнем на улице Карташихина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в результате происшествия погибли два человека.

Известно, что пожар начался в 07:15 утра. Загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома. Огнеборцы смогли справиться с открытым огнем в 07:30, а через 20 минут пожар был ликвидирован полностью.

В результате случившегося выгорела одна комната. В квартире были найдены мертвыми два человека. Их личности устанавливаются. По факту происшествия ведется проверка.

Также сегодня на Балканской ночью прогремел взрыв в жилом доме.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург