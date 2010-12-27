На Балканской ночью прогремел взрыв в жилом доме

Загорелся мусоропровод.

В Петербурге в ночь на 4 февраля жители Малой Балканской проснулись от звуков взрыва и выбитых стекол. Позже стало известно, что в доме загорелась мусорная камера.

Как сообщают очевидцы, хлопок раздался примерно в час ночи. Взрывной волной оторвало и отбросило с петель тяжелую железную дверь. На место происшествия оперативно прибыли полиция и пожарные.

По информации ГУ МЧС, причиной взрыва послужил баллон с монтажной пеной. В мусоропроводе произошло возгорание, в результате чего баллон взорвался. Также известно, что в одной из квартир в результате случившегося выбило стекла.

Обстоятельство случившегося выясняются. Ранее Piter.tv сообщал, что жители Красносельского района провели ночь без тепла и света.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург