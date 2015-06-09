К плановой работе возвращаются три стационара Петербурга

К обычной работе возвращаются Мариинская больница, несколько отделений больницы имени Филатова и федерального НИИ имени Поленова.

В понедельник, 1 февраля, губернатор Петербурга в эфире "Радио России" заявил, что к плановой работе возвращаются три городских стационара.

Коронавирусные койки свернули в Мариинской больнице, нескольких отделений детской больницы имени Филатова и федерального НИИ имени Поленова. К такому решению пришли после анализа статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам Беглова, основной задачей правительства города является создание условий для поддержки и помощи наиболее пострадавшим отраслям экономики.

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Фото: Piter.TV