В Петербурге тепло "одевают" к зиме молодые деревца и цветники

Более 23 тысячи деревьев утеплят перед холодами.

Петербургские садовники готовят к зиме молодые деревья и цветники: специалисты утепляют посадки, чтобы они могли благополучно перезимовать. Как рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству, до начала холодов садовники позаботятся от 23 тысячах деревьев и 57 тысячах кустарников парковой розы.

На улице Типанова уже "одели" порядка 200 молодых кленов, впервые встречающих зиму. Стволы деревьев укутали мешковиной, кроны покрыли спанбондом, а прикорневую систему – торфом. Тем же торфом укрыли цветник с луковицами тюльпанов, которые распустятся весной. Свежепосаженный "молодняк" утеплят также в нескольких десятках парков, бульваров и скверов города, еще более 8,5 тысяч квадратных метров цветников тоже укроют торфом.

Петербуржцы признали Невский район самым чистым после осеннего месячника.

Фото: пресс-служба комблага