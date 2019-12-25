В День Победы к набережной Петербурга пришвартуются корабли Балтфлота

Зайти на борт горожанам не удастся из-за ограничений, действующих в городе из-за коронавируса.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в 9 мая к набережным Петербурга пришвартуются корабли Балтфлота. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны.

В Северной столице ожидается учебный корабль "Перекоп", малый противолодочный корабль "Казанец", базовый тральщик "Павел Хенов" и противодиверсионный катер "Нахимовец". Кроме того, на борту крейсера "Аврора" выступит адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы.

В ведомстве отметили, что петербуржцы не смогут подняться на борт из-за мер ограничения, действующих в городе из-за коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появилась стена памяти медиков, погибших от COVID-19.

Фото:pixabay