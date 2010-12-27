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К концу ноября в Петербурге завершат ремонт нескольких тоннелей и мостов
Сегодня, 15:50
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Shdaria
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К концу ноября в Петербурге завершат ремонт нескольких тоннелей и мостов

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По программе искусственных сооружений готов только один объект из восьми.

На сегодняшний день программа искусственных сооружений выполнен на 80%. Однако готов пока только единственный объект из 8 - на Иоанновском мосту.

16 октября замдиректора СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" по ремонту Дмитрий Галкаев заявил, что к концу ноября работы завершатся. Следующие объекты, которые планируют закончить к концу следующего месяца: тоннель на площади Победы, мост Красного Курсанта, Малый Крестовский мост, Ушаковский и Дунайский путепроводы, а также тоннель у Новокаменного моста. Общий объем программы составляет 375 млн рублей. 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , тоннели спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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