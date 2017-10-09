Петербург накроет мощный циклон в ближайшее время

В Петербурге начнутся сильные дожди и ветер.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов предупреждает о приближении мощного циклона. Известно, что в настоящее время циклон уже находится на юго-восточной части Санкт-Петербурга. Из-за него в городе ожидаются ливни и значительное усиление ветра.

ГУ МЧС по Петербургу сообщают, что сегодня, 9 октября ожидается большое количество выпадение осадков. Ветер достигнет 15 метров в секунду, однако температура воздуха не опустится ниже 10 градусов телпа.

Напомним, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Видео: Instagram rudolphmeyrink