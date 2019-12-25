К Новому году улицы Петербурга украсят более 4 тыс. елей

Хвойные композиции появятся на 42 объектах.

Петербург продолжают украшать к зимним праздникам. Так, в скором времени жители Северной столицы увидят композиции из срезки ели. Об этом рассказали в Смольном.

Более четырех тысяч деревьев появятся в опустевших вазонах на площадях и магистралях. Также украсят Исаакиевскую и Сенную площади, Английскую и Синопскую набережные, площади Льва Толстого, Восстания и Стачек, Большую Конюшенную улицу, Невский, Каменноостровский, Лиговский и Ленинский проспекты, а также Таврический сад.

Ели заменят цветами весной.

Ранее мы писали, что новогоднюю елку на Дворцовой после праздников могут пустить на сувениры.

Фото: Piter.TV