К 2100 году на Facebook останется больше "мертвых", чем живых

Подсчеты производили исследователи Оксфордского университета.

К 2100 году количество мертвых пользователей Facebook превысит число живых. Подсчеты производили исследователи Оксфордского университета. За основу были взяты данные о прогнозируемой смертности населения.

Было два варианта развития сценария: первый - больше никто не присоединится к Facebook до конца столетия и второй - число пользователей будет расти на 13% в год. При первом варианте, пользователи Facebook будут неизменно стареть, а их количество сокращаться. К 2060 из 1,4 млрд пользователей 500 миллионов умрут к 2060 году. К 2079 году количество умерших достигнет одного миллиарда. То есть количество профилей умерших пользователей превысит число живых пользователей

При втором сценарии на Facebook к 2100 году будет 4,9 млрд страниц уже умерших пользователей. Но живых пользователей будет еще гораздо больше.

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