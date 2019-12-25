КС обязал изменить статью Уголовного кодекса для защиты жертв домашнего насилия

Правки будут внесены в положения статьи 116.1 УК РФ.

Конституционный суд России обязал изменить статью Уголовного кодекса для защиты жертв домашнего насилия. Об этом сообщается в официальном постановлении инстанции. Законодательные власти внесут правки в статью 116.1 УК РФ, которая признана экспертами неконституционной. В статье говорится о наказании за нанесение побоев лицом, которое было подвергнуто административному наказанию.

Она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость. постановление КС РФ

Судебным решением ответственность за нанесение побоев разделена в зависимости от того, совершено преступление впервые или повторно. При этом законодательный орган не должен игнорировать раннюю судимость за данное деяние, так как она доказывает повышенную опасность подозреваемого перед обществом и указывает на неустойчивость поведения нарушителя, его склонность к решению конфликтов силовыми методами.

Больше 6 тысяч женщин в Петербурге подали заявления о домашнем насилии.

Фото: Piter.tv