КСП проверяет работу петербургского Госстройнадзора

Специалисты оценят, как используются деньги из бюджета города.

Во вторник, 15 июня, региональная контрольно-счётная палата начала плановую проверку Службы государственного строительного надзора и экспертизы города, передает пресс-служба КСП.

Аудиторы проанализируют, как были использованы бюджетные средства, насколько результативно и законно. Каждый год ведомство получает более 190 миллионов рублей. Помимо этого будут проверены подведомственные учреждения – Центр экспертно-технического сопровождения и Центр государственной экспертизы. Напомним, Госстройнадзор возглавляет Владимир Болдырев.

Проверка будет длиться до 2 августа.

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