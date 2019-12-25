КСП проверяет работу петербургского Госстройнадзора

Во вторник, 15 июня, региональная контрольно-счётная палата начала плановую проверку Службы государственного строительного надзора и экспертизы города, передает пресс-служба КСП.
Аудиторы проанализируют, как были использованы бюджетные средства, насколько результативно и законно. Каждый год ведомство получает более 190 миллионов рублей. Помимо этого будут проверены подведомственные учреждения – Центр экспертно-технического сопровождения и Центр государственной экспертизы. Напомним, Госстройнадзор возглавляет Владимир Болдырев.
Проверка будет длиться до 2 августа.
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Фото: vk.com/gsnspb
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