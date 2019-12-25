В садоводстве Выборгского района мусорная площадка превратилась в стихийную свалку

Горы мусора в СНТ Выборгского района привлекли опасных грызунов, а не сборщиков отходов.

В СНТ "Корунд", расположенном в Выборгском районе, на мусорной площадке с контейнерами образовалась стихийная свалка в виде горы отходов, выросшая прямо на земле. Мусорные контейнеры для сбора ТКО также оказались переполнены. О проблеме жители сообщили в несколько сообществ в социальных сетях, надеясь таким образом привлечь внимание к возникшей проблеме и поспособствовать ее решению. Ситуация усугубляется тем, что в сваленном мусоре, лежащем на площадке уже длительное время, завелись крысы - опасные грызуны, способные переносить различные инфекции.

Жители также обратили внимание на тот факт, что садоводство стоит на торфянике, и обилие легко воспламеняемого мусора может привести к возникновению пожара - особенно в жаркую и сухую погоду. Бумажные и пластиковые отходы ветер также может разносить по всей территории. Выкладывая фотографии в социальные сети, члены садоводства не уточнили, пытались ли они каким-то образом решить проблему с администрацией СНТ, района или муниципалитета. Также ничего не говорится о том, почему в отсутствие вывоза мусора продолжалось стихийное сваливание отходов.

Судя по оценкам садоводства, которые обнаруживаются в сети Интернет, мусорная проблема является насущной уже не первый год. Пользователи указывают, что видят одну и ту же картину с переполненными мусорными контейнерами и дорогами в аварийном состоянии каждый год.

Недавно Гатчинский суд обязал СНТ района оборудовать места для выноса мусора.

Фото: Pixabay