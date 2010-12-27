КРТИ временно возглавил первый зампред комитета

Семчанков начал работать в КРТИ с 2015 года.

Стало известно, что временно исполняющим обязанности председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) стал первый зампред комитета Андрей Семчанков. Информация о назначении опубликована на сайте комитета.

Семчанков окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище. Более 20 лет он служил в армии и в 2014 стал главным инженером "Дирекции транспортного строительства".

Через год Семчанков стал работать в КРТИ.

Ранее Харлашкин подтвердил переход на должность главы "Метростроя".

Фото: КРТИ