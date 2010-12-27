Комиссия отказала партии, потому что 23 августа другая инициативная группа зарегистрировала такую же заявку.

КПРФ отказали в проведении референдума по поводу повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как оказалось, члены Горизбиркома отказали партии, потому что 23 августа другая инициативная группа зарегистрировала такую же заявку. Согласно действующему закону, лишь одна инициативная группа в регионе может организовывать референдум по одной теме.

"Конкурентом" КПРФ стала группа, кторую возглавляет ендиректор петербургского АО "Компонент" Владимир Кушпиль.

Также, 28 августа, в Ленинградской области была зарегестрирована инициативная погруппа для проведения референдума о пенсионной реформе.

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