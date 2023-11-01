КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом пересекли первые иностранцы

Отмечается, что всего через КПП будут выведены 500 человек.

КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом пересекла первая группа иностранцев. Об этом сообщает агентство France Press.

Сегодня, 1 ноября, первые иностранцы покинули регион и отправляются в Египет через пункт "Рафах". По данным телеканала Al Arabiya, всего через КПП будут выведены 500 человек. Также через этот пункт пропуска планируют эвакуировать около 90 тяжелораненых палестинцев.

Ранее мы сообщали, что из Египта в сектор Газа отправились 20 грузовиков с гуманитарной помощью.

Видео: Telegram / РИА Новости