Смольный выкупит 15 квартир для сирот

Комитет имущественных отношений объявил об аукционах на закупку квартир для сирот. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба ведомства.
Планируется провести 15 аукционов на закупку 15 однокомнатных квартир площадью от 33 до 42 кв.метров. Общая сумма контрактов составит 48,9 млн рублей. Итоги в комитете подведут в июне 2020-го года, а в июле 2020-го года приобрести их в собственность города.
Квартиры должны располагаться в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что шесть молодых семей в Петербурге получили ключи от квартир.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все