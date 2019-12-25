Смольный выкупит 15 квартир для сирот

Итоги аукционов должны быть подведены в июне этого года.

Комитет имущественных отношений объявил об аукционах на закупку квартир для сирот. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Планируется провести 15 аукционов на закупку 15 однокомнатных квартир площадью от 33 до 42 кв.метров. Общая сумма контрактов составит 48,9 млн рублей. Итоги в комитете подведут в июне 2020-го года, а в июле 2020-го года приобрести их в собственность города.

Квартиры должны располагаться в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что шесть молодых семей в Петербурге получили ключи от квартир.

Фото: Piter.TV