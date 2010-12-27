Домики писателей в Комарово перейдут Союзу писателей Петербурга

К такому решению пришли Комитет имущественных отношений Петербурга и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Комитет имущественных отношений Петербурга и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом приняли решение передать писательские домики в поселке Комарово в собственность города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

После того, как будет зарегистрировано право собственности, домики передадут Союзу писателей Петербурга, для них предусмотрели льготы. Фактически все домики останутся в ведении Союза писателей.

Передача писательских домиков будет приурочена к 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой, которое отмечается 23 июня. пресс-служба Смольного

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