КИО будет отбирать у бизнеса одни участки и давать другие

КИО собирается предоставлять предпринимателям альтернативные участки под торговые объекты взамен отобранных.

Комитет имущественных отношений разработал поправки к закону об НТО, согласно которым добросовестный предприниматель без торгов сможет претендовать на аренду альтернативного земельного участка под торговлю. Речь идет о случаях, когда договор аренды расторгнут досрочно по инициативе города, на договора с истекшим сроком действия закон не будет распространяться. Ранее губернатором Георгием Полтавченко был одобрен другой законопроект КИО, о том, что места для размещения автолавок с продуктами питания (хлебобулочных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции) будут предоставляться по результатам аукционов. По словам чиновников, об этом попросили сами представители бизнеса, так как выделение участка по принципу "кто первый подал заявку" не способствует здоровой конкуренции.

Фото: "Фонтанка"

Существующая на данный момент сфера управления городским имуществом напоминает больше поле для экспериментов, чем отлаженную систему. Имущественный блок Смольного регулярно претерпевает различные изменения, но пока эффективность всей системы вызывает вопросы у бизнеса. На данный момент управленческие функции делят сразу два влиятельных комитета – Комитет имущественных отношений (преемник КУГИ) и Комитет по контролю за имуществом. Теоретически первый наделен функциями работы с документами арендаторов, а второй обладает контролирующими полномочиями: выявление и ликвидация несанкционированных объектов и наложение штрафов. Однако на практике работа обоих комитетов не настолько слаженная, а скорее запутанная и в чем-то даже пересекающаяся.

Комитеты не всегда могут определить, насколько законным является размещение торгового объекта. Так недавно КИО запретил торговлю с прицепов: по мнению чиновников, автолавкой может считаться объект, который имеет не только колеса, но и мотор. Однако ИП Пенов Виталий Иванович (бренд "Бабушкины пироги") оспорил в суде расторжение договора аренды по данному основанию, и суд подтвердил законность торговли с автоприцепа как специализированного средства. Появившийся менее года назад ККИ пока также не до конца отладил свою работу. По рассказам граждан, комитет не успевает реагировать на жалобы на незаконные торговые объекты, которые ежедневно меняют свое местоположение. "Наш район просто оброс этими ларьками с шавермой и пирожками. Каждые несколько недель приезжает погрузчик и перемещает их на пару десятков метров – видимо, от контролеров бегают. Вот так отравишься пирожком, и даже пожаловаться не сможешь – ларька уже и след простыл. Или его юридически вообще не существует", – рассказывает житель Приморского района.

При этом на данный момент Комитет по контролю за имуществом активно борется с так называемыми "самовольными объектами благоустройства". Под этой формулировкой уже ликвидированы веранда кафе DelMar на Московском проспекте и веранда ресторана "Пряности и радости" группы компаний Ginza. Последний не признает объект самовольным, и утверждает, что разбор веранды – временная мера.

Фото: "Фонтанка"

ККИ оформился в имущественном блоке лишь в прошлом году, однако уже успел получить широкие полномочия и определенное влияние. На его содержание дополнительно было выделено около 245 миллионов рублей, а штат контролирующих структур увеличился на 80 человек. Однако губернатор остался недоволен тем, как имущественный блок Смольного исполнил бюджет прошлого года.

