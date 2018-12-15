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Jukebox Trio сняли клип о любви к еде

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Финал у ролика получился весьма неожиданным.

В День всех влюблённых группа Jukebox Trio выпустила свой новый клип "Влюбился". Главную роль в видео сыграл финалист шоу "Танцы" Дима Красилов. Идея клипа принадлежит автору и солисту Владимиру Иванову.

Автор рассказывает, что история очень автобиографична. Солист песни задумался, почему же человек не может готовить блюда в танце? Клип и песня получились очень танцевальными и подвижными.

Вот только финал у ролика получился немного неожиданным.

Фото и видео: Jukebox Trio/ Youtube 

 

 

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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