Известный комик стал ведущим нового проекта RT America

Эпизоды будут выходить еженедельно по понедельникам и средам.

Американский комментатор, комик и пятикратный обладатель премии Emmy Деннис Миллер стал ведущим нового проекта RT America. Шоу под названием Dennis Miller +1 будет выходить еженедельно по понедельникам и средам.

Миллер заявил, что идет по стопам живой легенды телевидения Ларри Кинга. С ним он сотрудничал в прошлом году. Теперь, по словам комика, он будет работать с Кингом регулярно.

Ведущий Dennis Miller +1 рассказал, что ему нравится в формате интервью. Миллер отметил, что он здесь не для того, чтобы любоваться собой. "Мы будем разговаривать — по-настоящему".

Глава RT America Михаил Солодовников заявил, что новый проект с Миллером идеально подойдет для интеллектуалов, "жаждущих тонкого юмора". Первый выпуск появится в мобильном приложении Portable.TV за несколько дней до телепремьеры.

Ранее мы писали, что Кристина Агилера представила песню к фильму "Мулан".

Фото: Википедия