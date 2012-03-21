Израиль заявил о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС

В ЦАХАЛ рассказали об успешной операции в палестинском анклаве.

Армия еврейского государства (ЦАХАЛ) заявила в социальных сетях о ликвидации главы воздушных сил палестинского радикального движения ХАМАС, который отвечал за противовоздушную оборону и атаки беспилотников. Иностранные эксперты заметили, что имя ликвидированного мужчины Абу Ракаба.

Ночью... истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС. пресс-служба ЦАХАЛ

Напомним, что после атаки на Израиль 7 октября власти страны начали ответную операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военнослужащие взяли под контроль все населенные пункты, расположенные у границы с Газой. Армия совершила ряд авиационных ударов по объектам, в том числе гражданским в палестинском анклаве. Дополнительно Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. Сейчас там остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Глава минобороны Британии заявил о праве Израиля на преследование ХАМАС.

Фото и видео: X / Israel Defense Forces