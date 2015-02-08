На трансформаторной будке в центре Петербурга появилась картинка, порочащая честь президента

Полиция организовала проверку после появления в центре Петербурга изображения, порочащего честь президента. Об этом заявил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
К стражам порядка обратился местный житель. Он обнаружил аппликацию на бумаге на трансформаторной будке возле дома №34 на набережной Канала Грибоедова.
Правоохранители изъяли изображение. При помощи камер видеонаблюдения, установленных на соседнем здании, устанавливается личность виновных.
Ранее мы писали, что школьник поправил Путина в вопросе по истории на открытом уроке во Владивостоке.
Фото: pixabay.com
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