На трансформаторной будке в центре Петербурга появилась картинка, порочащая честь президента

Изображение изъяли, виновных ищет полиция.

Полиция организовала проверку после появления в центре Петербурга изображения, порочащего честь президента. Об этом заявил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

К стражам порядка обратился местный житель. Он обнаружил аппликацию на бумаге на трансформаторной будке возле дома №34 на набережной Канала Грибоедова.

Правоохранители изъяли изображение. При помощи камер видеонаблюдения, установленных на соседнем здании, устанавливается личность виновных.

Ранее мы писали, что школьник поправил Путина в вопросе по истории на открытом уроке во Владивостоке.

Фото: pixabay.com