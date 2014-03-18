Троллейбусы №№ 16, 18, 38 изменят маршрут в сентябре

Ограничения продлятся несколько дней.

В пятницу, 3 сентября, в пресс-службе "Горэлектротранса" сообщили об очередных изменениях в маршрутах троллейбусов. На этот раз изменения коснутся троллейбусов №№ 16, 18, 38 на 8-9 сентября и 11-13 сентября.

Из-за дорожных работ на Пискаревском проспекте с 5 утра 8 сентября до 5 утра 9 сентября закрывается троллейбусное движение по Пискаревскому проспекту от проспекта Мечникова до Пискаревского путепровода.

Троллейбус №16 пройдет от улицы Маршала Тухачевского, далее по Апрельской улице, проспекту Металлистов, после – по действующей трассе до к/ст "Пл. Бехтерева"

Маршруты №18 и №38 пролягут по постоянной трассе с использованием троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Та же ситуация будет и с 05 утра 12 сентября до 05 утра 13 сентября: закрывается троллейбусное движение по Пискаревскому проспекту от проспекта Мечникова до Пискаревского путепровода (асфальтировка правых полос обоих направлений).

Немного иначе проследуют троллейбусы из-за закрытия движения с 05 утра 11 сентября до 05 утра 12 сентября по Пискаревскому пр. у пр. Мечникова.

Троллейбус №16 пройдет от к/ст "Ул. Маршала Тухачевского" до Апрельской улицы, затем по проспекту Металлистов, далее по действующей трассе до к/ст "Пл. Бехтерева".

Маршрут№18 проляжет от к/ст "Ул. Маршала Тухачевского", далее по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту Металлистов, Кондратьевскому проспекту, проспекту Маршала Блюхера, далее по действующей трассе до ко/ст "Пл. Академика Климова".

Троллейбус №38 пойдет от к/ст "Светлановский пр." по действующей трассе до к/ст "Ж.-д. станция "Ручьи".

Ранее мы писали, что трамваи №№51, 60, 61 изменят маршрут с 4 сентября.

Фото: Piter.tv