Петербургские бегуны изменят маршруты электротранспорта 2 августа

В городе в этот день пройдет полумарафон "ЗаБег.РФ".

В воскресенье, 2 августа, в Петербурге пройдет IV Всероссийский полумарафона "ЗаБег.РФ". Выход бегунов на улицы города изменит маршруты электротранспорта, сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

В этот выходной закроется трамвайное движение по Троицкому и Тучкову мостам с 9.00 до 11.00 и с 9.00 до 10.30 соответственно, из-за чего трамваи №3, 6 и 40 проследуют по измененным маршрутам. Трамвай №3 поедет от конечной "Площадь Репина" по привычной трассе до Инженерной улице, далее по улице Белинского, Литейному проспекту и мосту, улице Академика Лебедева, Лесному и Большому Сапсониевскому проспекту, улице Смолячкова и до станции метро "Выборгская". Обратно трамвай проследует по Лесному проспекту. Шестой трамвай сохранит действующую трассу, а его конечными станут "Улица Кораблестроителей" и "19-я линия В.О". Трамвай №40 поедет до "Тихорецкого проспекта" по обычному пути до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому и Большому Сампсониевскому проспектам, Боткинской улице и улицам Академика Лебедева и Комсомола до конечной "Площадь Ленина".

Также переложить маршруты придется троллейбусам №1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17 и 31, поскольку до 13.00 в воскресенье станут недоступными для движения Дворцовый и Тучков мост, Лафонская улица, проспекты Добролюбова и Адмиралтейский. Первый троллейбус возьмет небольшой отгул до окончания полумарафона и выйдет на работу только после 13.00, его коллеги будут передвигаться по следующим маршрутам:

Фото: pixabay; пресс-служба "Горэлектротранса"