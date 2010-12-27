Охранника Zara осудили за поимку "магазинного воришки"

Сотрудника ЧОП приговорили к трем годам условно за причинение вреда пешеходу, которого он принял за магазинного вора.

В районном суде Северной столицы осудили бывшего работника частного охранного предприятия Дмитрия Чеботаря. Мужчину обвиняли в превышении полномочий охранником.

Инцидент, который лег в основу дела, произошел в августе прошлого года. Чеботарь работал в магазине Zara. Он начал преследование посетителя, который, по его мнению, совершил кражу в бутике. Во время погони по улице он потерял из виду воришку. А позже настиг кого-то похожего. Правда, глаза подвели его: вместо нарушителя он скрутил невинного прохожего.

Как уточняют в пресс-службе прокуратуры, подсудимый нанес телесные повреждения. Вред здоровью потерпевшего был легким.

Адмиралтейский районный суд приговорил мужчину к трем годам условно. Также его на три года отстранили от охранной деятельности с испытательным сроком в три года.