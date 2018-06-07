Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что изготовителя детской порнографии и его подельника поймали в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Известно, что 24-летнего петербуржца поймали и изобличили в изготовлении детской порнографии 13 августа. Более того, выяснилось, что задержанный и его 48-летний родственник, находясь в Парголово, совершили действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

Кроме того, второму участнику вменяют эпизод ещё одного насилия над 9-летней школьницей. Следствие утверждает, что 48-летний петербуржец снял все это на камеру мобильного телефона.

Расследование продолжается.

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Фото:pixabay